Si preannuncia un’altra estate caldissima per Alfonso Signorini. Fervono infatti i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello (lo start è fissato tra il 16 e il 23 settembre 2024).

Nelle passate settimane, il conduttore aveva annunciato l’apertura dei casting, che anche questa volta mischierà personaggi famosi e perone comuni. A distanza di alcuni giorni da quell’annuncio, sono iniziati a circolare i primi nomi di possibili nuovi inquilini “vip”. Tra questi, Cristiano Iovino, l’uomo del caffè di Ilary Blasi, finito nelle ultime settimane al centro di fatti di cronaca nera per via di una presunta aggressione subita da Fedez (con il quale si è già accordato). Nel passato del personal trainer c’è anche una relazione con Oriana Marzoli, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, con la quale si dice ci sia stato, alcuni mesi fa, un ritorno di fiamma (voce mai confermata).

Ma non solo. A quanto pare, infatti, sarebbero state contattate anche Paola Barale e Garance Authié, la modella francese finita al centro del gossip per via di un presunto flirt con Fedez. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Garance, la nuova fiamma di Fedez, è stata contattata da ben due programmi tv, Ballando con le Stelle e il Grande Fratello! Il manager sta valutando entrambe le proposte”.