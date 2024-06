La scorsa settimana, il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, poneva un interrogativo circa una presunta crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso: “Pare che la frattura sentimentale sia profonda, anche se i due stanno facendo di tutto per riprovarci”, si legge sul noto magazine. Inoltre, veniva riportata anche l'assenza dell’attrice al compleanno del suocero Renzo Rosso, dettaglio che non lasciava immaginare una serenità ritrovata.

In seguito, Deianira Marzano aveva rivelato che la Chillemi avrebbe un nuovo amore. Lui è Eugenio Grimaldi, rappresentante del gruppo omonimo fondato nel 1947 e specializzato nel settore del trasporto marittimo delle merci e del collegamento passeggeri. Ieri pomeriggio, l’esperta di gossip ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto dei due insieme ad un evento. Uno scatto che potrebbe confermare la nuova frequentazione dell’ex Miss Italia.

Francesca Chillemi, nota al pubblico per i suoi ruoli da protagonista in ficiton di successo come Viola come il mare o Che Dio ci aiuti, e l'imprenditore Stefano Rosso, figlio di Renzo, fondatore del marchio di moda Diesel, sono legati dal 2015 e hanno una figlia, Rania. Già alcuni anni fa si era vociferato di una presunta vicinanza tra la Chillemi e il collega Can Yaman, sempre smentito dai due diretti interessati.