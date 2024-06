Mario Cusitore non sembra volersi rassegnare all’idea di aver perso per sempre Ida Platano, ed è tornato a parlare nuovamente di lei sui social.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato di nuovo a parlare dell’ex tronista e, rispondendo alle curiosità dei follower, ha anche parlato del tatuaggio fatto per la Platano: “A dire il vero resterà così”. Mario ha anche detto di essere single, e di non avere il numero di Ida. Cusitore ha detto che se fosse stato scelti prima non si sarebbero verificati gli episodi che lo hanno messo in cattiva luce con l’ex tronista. Mario ha rivelato di provare ancora dei sentimenti per Ida: “Non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero!”.

Mario ha poi rivelato che avrebbe lasciato Napoli per amore, e ne ha approfittato per smentire la sua partecipazione a Temptation Island. Invece, in merito alla questione dell’incontro clandestino con un’altra donna nel B&B, Cusitore ha detto: “Se ti dicessi cosa non rifarei, allora significherebbe che ho fatto qualcosa di sbagliato in passato. Invece ti dico che rifarei tutto, perché la vera verità la so io!”.