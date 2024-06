Fedez e Garance Authié sono finiti sulla copertina del settimanale Chi in edicola a partire da oggi, mercoledì 12 giugno. Il rapper è stato sorpreso dai paparazzi in centro a Milano mentre si diverte con la modella francese, poco più che ventenne. Nelle foto si vedono mentre si scambiano baci e abbraccio e si dirigono a cena a bordo della Ferrari Roma Spider di proprietà di Federico.

Nel servizio di Chi si vedono poi le foto successive: Fedez si affaccia al balcone del Ristorante Cracco in Galleria con Garance per scattare foto e guardare il passeggio. Era lo stesso ristorante che Fedez frequentava proprio con Chiara Ferragni. Nelle foto si vede anche lo chef Carlo Cracco che chiacchiera con la nuova coppia. Fa notare il settimanale Chi che Fedez e Chiara Ferragni "qui avevano festeggiato l'ultimo San Valentino insieme". Il giorno dopo questa bella serata insieme, si vede Garance Authié lasciare casa di Fedez in NCC con un trolley e un borsone.

Fedez e Garance Authié si sono conosciuti lo scorso aprile al Coachella, il festival musicale che si tiene ogni anno in California. Successivamente, sono stati pizzicati mano nella mano al Gran Premio di Monaco. Un segnale chiarissimo a tutti, visto che ormai si vede sempre più spesso anche in eventi pubblici e mondani insieme a Garance Authié: Fedez ha voltato pagina e con Chiara Ferragni (la quale si vocifera abbia una relazione con Tony Effe) non ci sono margini per recuperare.