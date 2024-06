La festa di compleanno di Letizia Petris ha scatenato una serie di voci (vere o del tutto fasulle) su quanto sarebbe accaduto tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Tantissimi gli ex gieffini presenti alla festa presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Le segnalazioni sulla festa di Letizia Petris

Secondo alcuni testimoni, tra alcuni ex gieffini si respirava un clima di forte tensione, testimonianza del fatto che, nonostante il reality sia terminato ormai da oltre due mesi, le dinamiche nate nella Casa proseguono anche fuori dalle mura di Cinecittà. A svelare il retroscena era stato Amedeo Venza: “Durante i festeggiamenti del compleanno di Letizia, molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti del GF c’era un po’ di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”. Poi, l’esperto di gossip ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata da un utente: “Buongiorno Amedeo. Ieri alla festa nessuno ha calcolato Greta, soprattutto Angelica che dice di essere una sua amica”.

A fornire ulteriori dettagli è stata un seguace di Deianira Marzano, che ieri era presente al Samsara. La testimone ha rivelato che Vittorio Menozzi sarebbe arrivato in ritardo, e che non avrebbe salutato tre dei suoi ex coinquilini: “Ciao Deianira, ho visto che Amedeo Venza ha pubblicato un pezzo sulla serata di ieri al compleanno di Letizia. Io ero al Samsara, e di dico che Vittorio è arrivato tardi e nemmeno ha fatto il pranzo. Verso le 19, mi mare. Ti faccio presente che Vitto appena arrivato ha salutato tutti tranne Sergio, Greta e Anita”. In seguito, proprio per smentire questi ultimi rumor, Vittorio ha pubblicato tra le sue Instagram stories un selfie suo e di Greta, con l’ex gieffina che ha ripostato lo scatto, aggiungendo la didascalia “Il bene che ti voglio”.

Alcuni giorni dopo, un like piazzato da Sergio D’Ottavi ad un commento di un utente su X (ex Twitter) nel quale si parlava della falsità di alcuni ex concorrenti non è passato inosservato: “Che la piccoletta finalmente abbia realizzato chi c’è davvero per lei e chi l’ha presa in giro per mesi? Forse questa festa è servita a qualcosa. Love you, Greta”.

Il fidanzato di Angelica: "A volte si verificano discussioni e fraintendimenti"

Ieri pomeriggio, incalzati dai follower, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli, detto “Ric”, hanno risposto proprio in merito al fatto che ogni volta che c’è una reunion di ex gieffini escono fuori voci relative a presunti litigi. “Escono fuori scoop di litigi perché in tanti provano a specularci sopra, ma anche perché delle volte si verificano alcune discussioni e alcuni fraintendimenti. Non è che tutti devono essere per forza amici e fingere che siamo tutti una grande e tenera famiglia – ha detto Riccardo -. Per esempio, alla festa di Letizia eravamo in 25, ci sta che su 25 due o tre si stiano sul ca**o, credo che sia anche normale. Non è che pure io godo nel vedere tutti quanti sempre, ci sta che alcuni mi stiano simpatici e altri un po’ meno, però per lo stare insieme e per il contesto che è siamo un bel gruppo”.