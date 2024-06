Beatrice Luzzi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è ormai diventata una presenza (quasi) fissa nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffina, nelle vesti di opinionista, ha commentato il possibile divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, e si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata: “Non ci credo molto ai ritorni di fiamma sinceramente, proprio no!”.

Con queste parole, Beatrice chiude di fatto le porte a Giuseppe Garibaldi, anche se in passato si è contraddetta in più occasioni. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, infatti, l’attrice ha più volte allontanato l’ex coinquilino per poi fare un passo indietro. Adesso che il reality è terminato, Giuseppe si è sbilanciato dicendo di essere innamorato di Beatrice.

“Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso. Se stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone, ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla – ha dichiarato Giuseppe in un’intervista al settimanale Mio -. Ci sto provando in tutti i modi, spremendomi al cento per cento.

Se sono innamorato? Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento, sapevo già di essere innamorato, ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica, A lei l’ho detto senza microfono. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare in passato. Lo so che non è un gioco, tra noi c’è ancora quella magia”.