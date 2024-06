La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele. I due sono praticamente inseparabili, e nonostante a dividerli ci siano moltissimi chilometri di distanza, lui resta per lunghi periodi tra Monza e Milano, dove vive l’ex tentatrice. I due ex gieffini hanno convinto anche i più scettici, che ipotizzavano che la loro relazione sarebbe giunta al capolinea una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Non tutti, però, sostengono la coppia, anzi. Durante una recente diretta su Instagram, Greta è stata fortemente attaccata dagli haters, tanto che Sergio si è lasciato andare ad un condivisibilissimo sfogo sui social: “L’ignoranza e la maleducazione è una patologia che colpisce molte persone. Offendere, giudicare, parlare male degli altri, non è mai un comportamento onorevole. I pettegolezzi sono spesso figli dell’invidia, indicano piccolezza d’animo. Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, ti offendono, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante di quello che succede nella loro. Detto ciò, quando vi leggiamo, e ridiamo di voi, ripenso sempre ad una frase di Totò: ‘Quel che vuoi per me, il doppio lo auguro a te”. Con compassione, Sergio Maria D’Ottavi”.

Intanto, nelle ultime ore, una rivelazione fatta da Rosy Chin a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus condotta da Turchese Baracchi, non è passata inosservata ai fan della coppia. La chef italo-cinese, infatti, parla di un anello che Sergio ha regalato a Greta. “Cosa ci può dire dell’anello di Sergio e Greta – ha chiesto la conduttrice -. Già si parla di fiori d’arancio?”. “Non lo so… sicuramente un simbolo di affetto grande che c’è tra loro due e che li lega tantissimo. Sono due be patatini…”, ha risposto Rosy.