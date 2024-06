Lo scorso maggio, Lavinia Mauro e Alessio Corvino annunciarono la fine della loro relazione. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, attraverso un comunicato congiunto su Instagram, informavano i fan della loro rottura: “Abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra noi”.

Con una storia su Instagram, Lavina Mauro e Alessio Corvino hanno fatto sapere ai fan che la loro storia era arrivata al capolinea. Già da alcune settimane, i fan più attenti avevano notato l'assenza della coppia sui social, ipotizzando una crisi. Poi è arrivata la conferma: “A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità”.

Entrambi hanno poi spiegato che hanno deciso di prendere strade separate, pur mantenendo una profonda stima reciproca e ringraziando tutti coloro che le sono sempre stati accanto: “Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c'è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi. Grazia a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo”.

Ma, nelle ultime ore, alcuni indizi lasciano ipotizzare che possa essere in corso un ritorno di fiamma. Tre giorni fa, Deianira Marzano aveva svelato che “un’ex coppia di Uomini e Donne si sta rivedendo”. L’esperta di gossip non aveva fatto i nomi ma, a giudicare da alcuni indizi, potrebbe trattarsi proprio di Lavinia e Alessio. I due ex volti del dating show di Maria De Filippi, infatti, hanno pubblicato tra le loro Instagram stories due foto mentre si trovano nello stesso luogo (Villa Diamante a Napoli). Un dettaglio che non è passato inosservato e che, aggiunto a quanto rivelato da Deianira, potrebbe indicare un riavvicinamento tra i due.