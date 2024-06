I telespettatori italiani lo hanno conosciuto prima nei panni di Cetin Cigerici in Terra Amara e poi come naufrago a L’Isola dei Famosi. Aras Senol è amatissimo nel nostro Paese, come testimoniato dalla sua vittoria nel reality show condotto da Vladimir Luxuria. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, gli è stato chiesto se gli piacerebbe restare in Italia, magari per partecipare al Grande Fratello. Aras ha escluso questa possibilità, ma ha detto che il suo sogno è quello di lavorare come attore nel nostro Paese.

“Se dopo L’Isola dei Famosi farò anche il Grande Fratello? No, per me i reality sono finiti. L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano.

Se mi piacerebbe lavorare in Italia? Sì, mi sembra un sogno. Non sapevo che il pubblico mi amasse così tanto. Sono rimasto scioccato quando sono tornato a casa e ho letto i commenti. È incredibile e credo che questo per me sia più importante della vittoria. In questo momento sono a casa, ma dopo tre o quattro settimane di relax tornerò in Italia, la mia seconda casa.

I problemi con la lingua? Nell’ultima settimana, quando ero in finale, ho notato che all’inizio della puntata parlavo davvero male in italiano, ma ora sono migliorato e non mi fermerò. La strada per me è ancora lunga. Sono tornato a casa dall’isola e ho iniziato a lavorare”.