La festa di compleanno di Letizia Petris ha scatenato una serie di voci (vere o del tutto fasulle) su quanto sarebbe accaduto tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Tantissimi gli ex gieffini presenti alla festa presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Le segnalazioni sulla festa di Letizia Petris: parlano Angelica e Riccardo

Secondo alcuni testimoni, tra alcuni ex gieffini si respirava un clima di forte tensione, testimonianza del fatto che, nonostante il reality sia terminato ormai da oltre due mesi, le dinamiche nate nella Casa proseguono anche fuori dalle mura di Cinecittà.

Angelica e Riccardo, rispondendo alle curiosità dei follower, hanno di fatto confermato che il clima alla festa di Letizia non era esattamente idilliaco. "In un gruppo così ampio e variegato di storie personali può succedere che ci siano rapporti con intensità diverse, soprattutto dopo alcuni mesi certi equilibri possono cambiare", ha dichiarato l’ex gieffina. A farle eco anche Riccardo: “Escono scoop su litigi perché ci sono tanti che provano a specularci sopra e anche perché a volte succedono alcune discussioni e alcuni fraintendimenti. Non è che tutti devono essere per forza amici e fingere che siamo una grande famiglia. Per esempio alla festa di Letizia eravamo in 25 ci sta che si 25 due o tre si stiano sul ca'**o. Credo che sia normale. Non è che è successo che la gente si picchia per strada o si insulta. Stiamo tutti insieme e anch'io non è che godo nel vedere tutti quanti sempre. Poi per il contesto e la situazione siamo anche un bel gruppo. Poi finito l'evento amici come prima”.