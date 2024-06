La scorsa settimana, Angelica Baraldi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite, insieme al fidanzato Riccardo Romagnoli, di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

L’ex gieffina è tornata a parlare della percezione che il pubblico aveva di lei quando si trovata nella Casa di Cinecittà, e di quando Beatrice Luzzi e Greta Rossetti poi la definirono una “gatta morta”, mentre Giampiero Mughini la apostrofò come una “zo**ola”.

"Diciamo che la cosa che più ho sofferto dentro la Casa è di essere stata descritta come la persona che non sono – ha detto Angelica -. Perché, ad esempio, quando ho litigato con Beatrice che mi ha dato della gatta morta, è stata lei la prima persona ad utilizzare questo bellissimo termine che dopo Greta ha poi ripreso, oppure quando c’è stata la discussione con Mughini, che mi ha dato della volgare usando la parola che inizia con la Z che non vorrei ripetere… Mi hanno sempre descritto in un modo, ma io sono veramente l’opposto, infatti sono felicissima perché uscita dalla Casa, condividendo la mia quotidianità tramite le storie di Instagram, le persone hanno capito chi sono realmente. Io non c’entro niente con gattamorta, con volgare, sono proprio l’opposto, e quindi il mio più grande successo è stato quello di aver fatto ricredere le persone, e di questo, e di questo sono felicissima”.

Angelica e Riccardo avevano risposto anche alcune domande sulla relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e, secondo i fan della coppia, avevano dichiarato “cose false” al riguardo. Proprio in merito alla questione, Romagnoli ha risposto ad una domanda di un utente su Instagram: “Io non ho detto assolutamente niente, anzi. Potete chiedere sia a Greta che a Sergio che io ho passato il 70% della serata con loro. Io ho semplicemente detto che oggi si va a definire innamorati tutti dopo venti minuti, che l’innamoramento è una cosa che non ha più valore. Invece, secondo me è una cosa che va ricercata, ci vuole del tempo, ci vuole un equilibrio nel lungo periodo. Non è che ho detto che loro due si lasceranno tra sei minuti, mi auguro che si sposino, però l’innamoramento secondo me è una cosa che ci vuole un pochino più di tempo”.