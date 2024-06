Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno smesso di seguirsi su Instagram, e nulla lasciava presagire che tra i due ci fosse qualcosa che non andava. Nelle ultime ore, i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono apparsi felici e affiatati mentre si trovavano a Jesolo per trascorrere un weekend al mare. Con loro ci sono anche la mamma dell’ex tentatrice, i nonni di quest’ultima e Josh Rossetti e Monia La Ferrera. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe in corso una crisi.

Greta e Sergio smettono di seguirsi su Instagram

E’ stata una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza a far scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia: “Ame, Sergio e Greta hanno smesso di seguirsi su Instagram, foto e video di coppia eliminati”. “Ragazzi, non so cosa sia potuto succedere, perché erano insieme fino a ieri praticamente!”, ha sottolineato l’esperto di gossip. Poco dopo, Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social, ha rivelato che i due avrebbero litigato per questioni di gelosia.

Ed in effetti, andando sui profili di Greta e Sergio, si evince che entrambi hanno smesso di seguirsi. Un gesto che, in tempo di social, può significare una sola cosa: c’è qualcosa che non va. Al momento non è chiaro se ci sia in corso una crisi o se i due abbiano litigato, e non ci resta che attendere che uno dei due esca eventualmente allo scoperto per fare chiarezza sulla questione.