Ieri sera, Kate Middleton ha annunciato che sarà presente al Trooping the Colour, le celebrazioni per il compleanno di Re Carlo. Nel frattempo prosegue il gossip sulla Royal Family e, in particolare, sul principe e la principessa del Galles.

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo TV, è stato ospite di Mattino 4, e ha rivelato che tra William e Kate ci sarebbe una profonda crisi, e che lui ogni fine settimana sarebbe in giro tra una festa e l’altra, lasciando così sola la moglie.

Crisi in corso tra William e Kate?

“Una seconda vita per William? Non è una cosa che immaginiamo noi, ma abbiamo raccolto le voci che girano all’estero, perché in Inghilterra non possono scrivere tutta la verità di come stanno le cose, perché c’è un rapporto tra i tabloid e la casa reale, con la richiesta di riservatezza. C’è stato anche sulla salute di Kate, loro all’inizio l’hanno rispettato in modo stretto, un po’ meno adesso dopo la foto fake. Ma cosa dicono all’estero? Purtroppo arrivano notizie molto preoccupanti anche sul piano della situazione familiare. Fonti interne alla famiglia reale parlano di un nuovo intervento entro fine anno, ma anche di una crisi con William e di voci di divorzio. Poi c’è la Regina Camilla che torna a farsi vedere ai giardinetti con Rose Hanbury, che dal 2019 è indicata come l’amante di William.

In questa crisi contano anche i comportamenti del Principe. – ha continuato Riccardo Signoretti – Sembra che il Principe passi fuori tutti i weekend e lasci Kate sola a casa nel weekend. Lui va in giro per feste esclusive, eventi privati dove ci sarebbe sempre questa Rose. Adesso arriva l’assist di Camilla, che di divorzi e terzi incomodi se ne intende. I comportamenti della regina non hanno aiutato la situazione. Il fatto che Camilla si sia fatta vedere con la presunta amante di William non è una fake news. A nessuno fa piacere vedere la suocera con l’amante”.