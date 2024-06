Non è solo Fedez a far parlare di sé per i suoi presunte flirt. Anche Chiara Ferragni non starebbe con le mani in mano. Prima Naska e poi Tony Effe, anche se in realtà, su quest’ultimo, l’imprenditrrice digitale ha confessato a Deianira Marzano che sarebbe solo un amico.

Nelle ultime ore, il portale Mame – Estetica metropolitana dalla A alla Zip, ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Chiara avrebbe un flirt in corso con un ortopedico toscano che lavora presso l’Humanitas di Milano.

“Voci molto ben informate della Versilia riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe 93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”.

Un pettegolezzo che arriva a distanza di 24 ore dalla fuoriuscita di Fabio Maria Damato, ex braccio destro della Ferragni, dalle società Fenice e TBS Crew. Il manager ha ribadito di essersi dimesso volontariamente lo scorso febbraio, senza chiedere un ulteriore fuoriuscita.