Dopo essere stata (insieme a Perla Vatiero) la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è tornata alla sua quotidianità, ad occuparsi dei suoi due figli, Valentino ed Elia, e di sua madre, rimasta vedova dopo la morte del signor Paolo.

Oltre agli impegni familiari, per l’attrice ci sono anche quelli televisivi. E’ stata infatti protagonista di un servizio de Le Iene, è stata ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda, ed è ormai ospite fissa a Pomeriggio 5.

Alcuni fan di Beatrice, però, si lamentando del fatto che l’ex gieffina dedichi poco tempo ai suoi sostenitori. “Non vorrei dirlo, però la rubrica Caffè Rouge Bea non la sta curando. Pensavo facesse qualcosa di più culturale su qualche argomento, magari anche documentandosi un po’, invece le puntate non hanno un senso logico tra loro, e si vede che dice due cose tanto per e molto velocemente”.

Parole che sono arrivate anche all’orecchio di Beatrice, che ha deciso di rispondere con un tweet: “Amici miei cari, vi assicuro che rientrare nel tran tran quotidiano dopo 7 mesi di isolamento prendendo insieme il presente e il passato, con due figli adolescenti (di cui uno con esami), seguire una mamma appena vedova con mille burocrazie mie e sue da gestire, il lavoro, le ospitate, l'evento, i benedetti social, migliaia di mails... Vi giuro che più di così non riesco. mi dispiace non essere all'altezza delle vostre aspettative. un consiglio: non abbiatene”.