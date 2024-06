Un ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sposato e, nel suo giorno più importante, ha voluto con sé anche alcuni degli ex coinquilini che ha conosciuto nella Casa di Cinecittà. Era il 2020 quando il modello ha partecipato al reality show, un’edizione fortemente condizionata dall’esplosione della pandemia.

Al matrimonio di Andrea Denver c’erano l’attore Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese, Aristide Maldati e Daniele Dal Moro, quest'ultimo suo grande amico, che ha poi partecipato alla settima edizione del Gf Vip.

Tra i grandi assenti c'è sicuramente Adriana Volpe, sua amica dentro e fuori la Casa. All’epoca del reality, lui si prese una cotta per la conduttrice. Proprio quest’ultima, nel giorno delle nozze di Denver, ha pubblicato su Instagram una citazione di Alda Merini che parla di bei ricordi: “Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti felici che hai vissuto e ti fanno felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. E’ nelle emozioni che ha provato dentro la tua anima”.

Andrea Denver ha sposato la modella Lexi Sundin che ha conosciuto negli Stati Uniti dove entrambi vivono. Il “sì”, però, il modello ha deciso di dirlo a Verona, sua città natale.