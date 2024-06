Elettra Lamborghini è stata ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante. La cantante ha svelato il modo particolare in cui vive con il marito Afrojack: “Vivo nuda con lui, sono sempre nuda. Viviamo sempre così, come Adamo ed Eva. Quando siamo soli io e lui, io sono sempre nuda, la pa*ana al vento è una goduria”.

Elettra ha poi specificato che il corpo di Afrojack è uno dei pochi che ha visto nella sua vita: “Io non è che ne ho visti tanti di pi**lli. Ho conosciuto Nick (il marito, ndr) a 24 anni, mi sono sposata a 26 e da subito ho cercato di capire se lui potesse essere la persona giusta per me. Fin dall’inizio ho cercato di capire se questa persona poteva essere interessante per il mio futuro e sono stata chiara con lui, gli dissi che se mi avesse baciata la prima sera, non ci saremmo più visti né sentiti. Volevo fare le cose per bene da subito, sono tradizionalista da questo punto di vista”.

La Lamborghini ha poi rivelato di essersi sposata dolo soli due anni di fidanzamento per una ragione ben precisa: “Parlando di relazioni, secondo me alcune cose andrebbero fatte in un determinato modo. Il fidanzamento, ad esempio, non dovrebbe durare troppo, perché potrebbe diventare una situazione pesante. Non so come fa la gente a sposarsi dopo 15 anni, io impazzirei. Ad un certo punto credo sia necessario darsi un po’ di stabilità reciproca. In 15 anni le persone cambiano e se in quegli anni non crei niente, non pensi a progetti futuri con il tuo partner, la relazione non ha senso di esistere”.