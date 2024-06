Uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha parlato della possibilità di partecipare al Grande Fratello. In un’intervista a SuperGuidaTv, Edoardo Franco ha confessato di essere già stato contattato dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, e sarebbe accaduto prima del suo sbarco in Honduras.

“Prima che accettassi l’Isola dei Famosi mi avevano chiamato e l’avevo rifiutato e lo rifiuterei tuttora. Nel senso che voglio fare cose che sono fini a ciò che mi può far stare bene e alla mia immagine. Non credo che il Grande Fratello sia un format, con tutto il rispetto, che non fa a caso mio. Sono una persona che ha bisogno della sua privacy, della sua intimità, essere filmato h24 anche quando vado al bagno ma anche no. Non è assolutamente il mio.

Se farei Tale e Quale Show? In generale sono abbastanza aperto a tutto. L’unico che mi fa paura è il GF perché non è proprio per me. Penso soprattutto alla tutela della mia salute mentale, prima ancora del lavoro e quindi mi dico se devo andare là e rischiare di andare in down emotivo oppure di litigare con gli altri, non avrebbe assolutamente senso. Un mio sogno? Non nego il fatto che mi piacerebbe condurre o provare a fare anche l’attore all’interno di un film o una serie”.