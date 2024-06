Nonostante Fedez sia stato più volte avvistato in compagnia della modella francese Garance Authié, Fabrizio Corona, dal sito Dillinger News, ha rivelato che la frequentazione tra il rapper e la sua nuova fiamma sarebbe già giunta al capolinea. Pare anche che Fedez “abbia accompagnato alla porta” Garance, e che dopo sia andato a divertirsi con Emis Killa sul set del video di Sexy Shop.

“Come abbiamo scritto l’altro ieri, è stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico. La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla. – ha continuato Corona con il suo scoop – Tenendo conto che in questo periodo della separazione ha marcato più di Balotelli quando era in forma, più di Cassano ai tempi della Roma e quasi come Totti e Fabrizio Corona nei tempi d’oro, è veramente clamoroso.

Il problema è che Federico si è reso conto dopo la festa di sabato e durante le registrazioni dei video – dove ha conosciuto una giovane ventenne – che Garance Authié non era nulla di serio per lui.

Ma in un momento così particolare, il fatto che lei non si sia subito lasciata andare gli ha fatto pensare chissà che. E così, lunedì mattina (il giorno della registrazione del video), Federico stufo ha deciso di cacciarla di casa, e si è divertito col suo amico Emis a girare il video della nuova canzone “Sexy Shop” in grandissima forma, con gli addominali ben scolpiti e tantissime donne attorno. In particolare ne ha postata una nella giornata di oggi: sarà quella che ha soddisfatto i suoi desideri ieri sera? Può essere, ma anche questa durerà il tempo di una sigaretta”.