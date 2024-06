La scorsa settimana è esploso il gossip circa una frequentazione in corso tra Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri (concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello) e Nicole Murgia, protagonista della settima edizione del Gf Vip. I due, come rivelato da Deianira Marzano e Alessandro Rosica, si trovavano in vacanza insieme a Marrakech, e l’esperta di gossip, durante il programma radiofonico Gente di Marte, aveva mostrato in esclusiva una loro foto mentre si trovavano a bordo di un quad.

La Murgia, contattata da Turchese Baracchi, aveva detto di non voler intervenire, ma aveva di fatto confermato la frequentazione con Sanson: “Ho sentito Nicole Murgia per telefono, per farla intervenire e per farle spiegare che lei non è assolutamente attaccata al gossip (visto che è stato detto che lei per fare gossip farebbe qualsiasi cosa), ma lei non se l’è sentita. Era talmente tanto a terra e dispiaciuta per le parole che ha dovuto sentire sul suo conto, che non ce l’ha proprio fatta. E lei mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta, da tutto e da tutti. E che di certo non la utilizzerà per fare gossip”.

In seguito, la stessa Anita aveva rivelato di essere a conoscenza della relazione tra il suo ex fidanzato e l’attrice romana, e che i due si starebbero frequentando dallo scorso marzo.

Intanto, stando a quanto rivelato da Mondo Tv 24 Edordo Sanson avrebbe ricevuto una chiamata da parte della redazione di Uomini e Donne per sostenere il provino come tronista. E’ questa l’indiscrezione riportata da fonti definiti “vicine e veritiere”. Tuttavia, l’ex fidanzato di Anita avrebbe rifiutato la proposta e non si sarebbe mai presentato agli studi per fare i casting.