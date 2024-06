La terza edizione del Big Brother Vip albanese è andata in archivio con la vittoria di Egla Ceno, mentre Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello, si è classificata al quarto posto, alle spalle del fidanzato Romeo Veshaj, con il quale la relazione procede a gonfie vele anche adesso che il reality show è terminato.

Rispondendo alle curiosità dei follower, Letizia Petris ha rivelato se ha avuto modo di sentire o meno Heidi dopo che quest’ultima ha concluso il suo percorso al Big Brother. “Le ho scritto parecchie volte ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l’equilibrio della vita reale”.

Heidi su Varrese e l'addio al GF

Durante la sua partecipazione al reality albanese, la Baci aveva più volte parlato della sua decisione di uscire dalla Casa di Cinecittà e della vicenda che l’ha vista protagonista con Massimiliano Varrese.

“Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere.

Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro.

Se i miei genitori sono severi? No. Mi hanno dato la possibilità di andare a studiare fuori quando avevo 19 anni, poi ho vissuto 1 anno in Svizzera dovevo gestivo un bar. Se è stato mio padre che mi ha fatto uscire dal reality? No non è stato lui a farmi uscire, l’ho deciso io.

Se ho fatto caos in Italia? Un caos totale e creare casini a quanto pare è una mia caratteristica. Però ho avuto un sacco di opportunità televisive. Adesso ho il mio lavoro, poi faccio la modella, però la televisione mi piace”.