Fedez sarebbe nuovamente ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è stato Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, in una storia su Instagram.

“Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo”.

Già lo scorso maggio circolavano voci circa un peggioramento delle condizioni di salute di Fedez, ma fu lui stesso a tranquillizzare tutti al riguardo: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Non si hanno notizie certe al momento in merito al motivo del ricovero, né si sa se esso sia legato al tumore scoperto e curato 3 anni fa.