Nella nuova stagione di Elite tra i protagonisti ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un ex vippone passato alla storia perché salvato al televoto solo dall’1% dei telespettatori: Mario Ermito.

Dopo la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, Ermito è diventato un attore. ““Il reality non è stato per me un punto di partenza. Ho iniziato a fare questo mestiere diversi anni fa. Il Grande Fratello mi ha permesso però di farmi conoscere al pubblico. Dopo quell’esperienza ho continuato a fare il mio lavoro. Ho preso parte a Fiori sopra l’inferno e poi ho recitato nella serie spagnola di Netflix Il racconto perfetto. Al momento sono impegnato anche sul set di un’altra serie spagnola Netflix”.

In Elite, Mario Ermito vestirà i panni di Pier. La nuova stagione della serie spagnola sarà disponibile a partire dal prossimo 27 agosto.