E’ diventato virale sui social un video in cui si vede Isobel Kinnear, ex allieva di Amici, mentre sembrerebbe baciare Alessio Gaudino. Il filmato ha acceso il dibattito sui social: da un lato c’è chi sostiene che si stessero realmente baciando, dall’atro, invece, c’è chi ritiene che la prospettiva potrebbe ingannare.

Nel video che sta circolando sui social, si vede Isobel abbracciare il collega di spalle e poi avvicinarsi al suo viso con molto affetto. Una teoria che hanno sposato diversi utenti di X (ex Twitter) è quella secondo cui i due si sarebbero dati un bacio sulla bocca, non sapendo di essere ripresi in quel momento. Al momento non ci sono conferme al riguardo, anche perché chi ha registrato il video era posizionato di lato, e il viso della Kinnear copre gran parte della visuale.

La rottura tra Isobel Kinnear e Cricca

Lo scorso gennaio, Cricca annunciò la rottura con Isobel: “Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui (si trova in Africa, ndr) o cosa sia successo, credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie interpretazioni. Non so perché sono partito, so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica o della fama, ma so che lo amo. Non so… Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere”.