Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, Anna Pettinelli si è scagliata contro gli hater di Elodie, sottolineando come in gran parte si tratterebbe di donne “sfi*ate”.

“Più che altro qui parliamo di donne. Perché io quando vedo i commenti più feroci sono proprio lasciati da donne. Sono le donne che guardano Elodie e cominciano a dire ‘ma perché non ti copri?’. Ma scusate, perché? Io non so se è un misto di invidia, o rabbia repressa, forse di guardarsi allo specchio e non piacersi. Io sono contenta di vedere una donna così bella e anche così libera e mai volgare. Perché bisogna dire che Elodie non è mai volgare. Lei è bella, mostra il suo corpo, lo fa con il suo stile che è molto riconoscibile. Ma è possibile che tutte le volte dobbiamo leggere i commenti al vetriolo i commenti di queste sfi*ate che non hanno niente da fare?! Scusatemi per la parolaccia. Ma poi parliamo di look da palco o di video musicali, ma smettiamola”.

Myrta Merlino ha detto di essere d’accordo con Anna Pettinelli: “Esatto, ma poi si parla di liberazione del corpo delle donne e non è cosa nuova. Dall’arte, alla musica è stato fatto a suo tempo, da Madonna in poi abbiamo visto questa grande rivoluzione. Che poi parliamo di una cosa molto bella”.