Nella giornata di domani a Londra si terrà il Trooping The Colour (le celebrazioni per il compleanno di Re Carlo), e in molti in queste ore si stanno chiedendo se sarà presente anche Kate Middleton. Ieri, nel corso di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha chiesto le opinioni di Anna Pettinelli e Antonio Caprarica.

“Sono molto preoccupata per la salute di Kate – ha detto la professoressa di Amici -. A parte che non si conosce bene la natura del suo intervento. Poi è un intervento assolutamente invasivo, che addirittura non le ha nemmeno permesso di salutare da un terrazzo. Quindi è evidente che la principessa non stia bene. Infatti da quello che mi hanno detto da Londra non si farà vedere nemmeno al Trooping The Colour”.

Antonio Caprarica ha spiegato che difficilmente la principessa del Galles si farà vedere alla cerimonia, ed ha anche svelato i motivi. Secondo il noto giornalista Kate sarebbe sciupata e dimagrata e per questo per il momento sarebbe chiusa in casa: “Lei ha perso molto peso e purtroppo è molto sciupata, naturalmente come ci si può aspettare”.

Le parole di Caprarica a Mattino 4

“Se Kate si affaccerà dal terrazzo? Sono appena tornato da Londra ed ho sentito amici molto informati secondo cui le condizioni di Kate Middletone sono serie. Le reazioni alla cura sono positive, ma per l’apparizione è un discorso diverso. Lo sappiamo tutti cosa vuol dire fare la chemioterapia, anche i non esperti sanno cosa succede, quindi dipende molto dalle sue condizioni. La situazione purtroppo è ancora appesa ad un filo e per la casa reale è una situazione estremamente grave, perché Kate rappresenta il futuro dei Windsor. Lei è anche il pilastro su cui si poggia la vita e il prossimo regno di William. Un William senza Kate Middleton al fianco è davvero difficile da pensare”.