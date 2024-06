Kerem Bürsin e Melis Sezen saranno entrambi protagonisti del film Son of a Rich, un adattamento del blockbuster russo di Kunay Film. Il duo ha già raggiunto un accordo per il film in questione.

Kerem Bürsin, che ha salutato l’ultima volta le fan italiane con Love is in the air, ovvero Sen Çal Kapimi, torna sui set con il suo nuovo progetto. Condividerà il ruolo principale con Melis Sezen, la star della serie TV Sadakatsiz.

Ciò che però ha fatto scalpore è la notizia che sembrerebbe che tra i due protagonisti sia scoppiata la passione. Non è la prima volta che un nome femminile viene associato al bellissimo attore turco Kerem Bürsin.

Nessuna smentita, per ora, da parte dell'attore turco Bürsin sulla nuova presunta fiamma

Tutte le volte però arrivano puntualmente le smentite dal diretto interessato sui suoi account social. Le fan questa volta hanno però notato che ad oggi, dopo la fuga di notizie gossip su questa nuova fiamma, non è arrivata alcuna smentita o post social del diretto interessato.

Silenzio tombale anche quando è stata annunciata l'attesissima protagonista femminile del film Son of a Rich, dove le followers hanno ovviamente tempestato di domande e auguri l’attore, immaginando che ancora una volta avrebbe come partner la propria fidanzata, esattamente come è successo con Hande Ercel in Love is in the air.

Le riprese stanno per iniziare e ben presto Kerem volerà in Russia per girare questo drammatico film, insieme alla sua attuale e famosa compagna. Tante le supposizioni su di loro, ma questo assenteismo di Kerem sui social presagisce quasi una conferma alla nuova storia d’amore.

A quanto pare la vita di Bursin procede a gonfie vele, tra lavoro e amore, sempre più ricercato nella cinematografia turca ed europea, l’attore tirco ha in progetto tanti nuovi film e serie tv internazionali.