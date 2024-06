Pessime notizie per i fan di una delle coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, infatti, sarebbero ai ferri corti dopo una pesante lite avvenuta mentre entrambi si trovavano a Jesolo. Eppure, solo pochi giorni fa, l’ex tentatrice aveva dichiarato che baciare l’imprenditore laziale era stato “l’errore più bello della mia vita”. Adesso, invece, sarebbe in corso una crisi, tanto che in molti stanno addirittura ipotizzando ad una possibile rottura.

Nella mattinata di ieri, i fan hanno notato che Greta e Sergio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, i due ex gieffini avrebbero litigato per questioni di gelosia. Amedeo Venza ha invece ricevuto una segnalazione nella quale si parla di una discussione: “Li ho visti litigare e discutere. Lei diceva che sarebbe andata via senza di lui, e che lui si sarebbe dovuto arrangiare”. Deianira Marzano ha poi aggiunto che “pare che lui si sia messo a piangere”. Ed in effetti, Greta ha documentato il suo viaggio in treno verso Roma, ma era da sola e non c’era nessuna traccia di Sergio.

Tuttavia, nelle ultime ore, si è fatta largo una nuova ipotesi: secondo molti, infatti, i due ex gieffini sono stati accusati di voler esclusivamente aumentare l’attenzione su di loro per accrescere l’hype. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha rotto il silenzio e i fan si chiedono come stiano davvero le cose.