Il breve flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi all’interno della Casa del Grande Fratello ha appassionato tantissimi telespettatori. Tuttavia, alcune decisioni del bidello calabrese hanno portato i due ad allontanarsi per poi riavvicinarsi durante le battute finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Adesso che il programma è terminato da oltre due mesi, i fan della coppia spingono per un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini che, almeno per il momento, non si è ancora verificato, anche se sono apparsi insieme in diverse occasioni.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Giuseppe è uscito definitivamente allo scoperto dichiarando il suo amore per Beatrice: “Quando lo scorso marzo c'è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi saranno ospiti d’eccezione di un evento che si terrà il prossimo 12 luglio in Sicilia all’agriturismo “Il Melograno” di Milazzo. Nello sponsorizzare l’evento su X (ex Twitter), l’attrice sembra lanciare – tra le righe – un indizio su un presunto ritorno di fiamma con l’ex coinquilino. “A mano a mano…”, ha scritto l’ex gieffina. Una citazione che non è passata inosservata e ha inevitabilmente riacceso la speranza dei “Beabaldi”.