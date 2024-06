Ieri pomeriggio, Sergio D’Ottavi ha annunciato di aver chiuso con Greta Rossetti (lui ha parlato di scappatelle, menzogne, mancanza di rispetto e tradimenti). Poche ore dopo la storia pubblicata da Sergio su Instagram, c’è stato un intervento da parte di Federico Massaro (tra i due ex concorrenti del Grande Fratello non corre buon sangue), che preso le parti dell’ex tentatrice e ha lanciato delle frecciatine all’ex coinquilino.

“Ciao ragazzi, penso che sia chiaro adesso perché io abbia voluto prendermi questo periodo. Volevo stare lontano da gente seria, sincera, da veri gentleman (termine utilizzato da Sergio per definire il suo comportamento con Greta, ndr). Ho dato il giusto peso alle cose vere e alle persone vere nella mia vita perché non mi andava di perdere tempo. Perché c’è una cosa bellissima chiamata karma nella vita e non importa quello che la gente pensa di te, il tempo ha sempre le risposte giuste. Quindi sono vivo, sto bene e tutto piano piano verrà fuori, eh già.

Detto questo spero che le persone a cui voglio veramente bene trovino prima di tutto sé stesse e in secondo luogo qualcuno che voglia loro veramente bene. Qualcuno che voglia bene a loro, alla loro storia, al loro passato. Non c’è bisogno che io commenti troppo, perché questa storia si commenta da sola. Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino e vi mando un forte abbraccio”.

Alcune settimane fa, nel corso di un’ospitata a Reality Bites, Sergio D’Ottavi aveva definito “falso e calcolatore” Federico Massaro, e in seguito, aveva piazzato su X un like ad un post in cui c’era scritto che era un “viscido”.