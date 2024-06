Sophie Codegoni sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la nuova rottura con Alessandro Basciano. Dopo la fine della relazione, avvenuta a suon di accuse reciproche a Verissimo, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno provato nei mesi successivi a ricostruire la loro relazione.

Per diverso tempo, infatti, sono stati avvistati insieme fino a quando entrambi sono usciti allo scoperto in occasione del primo compleanno della piccola Céline. I fan credevano che tra i due fosse tornato finalmente il sereno, ma nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza rumor di una nuova crisi e, ieri, è arrivata la notizia di un avvistamento dell’influencer in compagnia di un attore spagnolo, protagonista della serie tv Elite.

Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione che le è arrivata da una sua follower, secondo la quale Sophie sabato sera era ad un evento milanese insieme ad Aron Piper: “Deia ieri sera all’evento sopra il salumaio in Montenapoleone sono arrivati insieme la Codegoni e Aron Piper quello di Elite. Erano molto affiatati e poi sono andati via mano nella mano. Sono riuscita a fare solo queste foto perché avevo paura di essere vista”. L’esperta di gossip ha anche condiviso le foto che le sono arrivate dalla sua follower, ed in effetti Aron su Instagram ha fatto sapere di essere in Italia già da qualche giorno.

Ma come avrebbe reagito Alessandro Basciano alla presunta nuova frequentazione di Sophie Codegoni? L’Investigatore social Alessandro Rosica ha scritto che “Alessandro è abbastanza intelligente da sapere che Sophie si sta rifacendo una vita in quanto single. Prima del ritorno di mesi fa Sophie era immersa in un’altra frequentazione. Come anche Alessandro. Quindi non sta facendo nulla di male Sophie, si sta godendo la vita. Sono ragazzi e fanno bene”. Deianira Marzano invece ha detto che “Alessandro sa tutto da altre fonti. Detto ciò siete pregati di non offendere Sophie e di rispettare le persone, di non tartassare Ale e di accettare come tutte le cose che capitano della vita”.