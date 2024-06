Dopo circa una settimana di assenza, Fedez è tornato sui social. Il rapper ha pubblicato su Instagram una serie di immagini relative alle sue ultime giornate, tra cui una mentre si trova nel lettino di un ospedale. Ma non solo. A quanto pare, l’ormai ex marito di Chiara Ferragni ha adottato un nuovo cane: si tratta sempre di un Golden Retrivier (come quello che aveva quando lui e l’imprenditrice digitale erano una coppia).

Ieri, durante Pomeriggio 5, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha svelato i motivi della sparizione dai radar di Fedez, e ha svelato chi è l’uomo che era con Chiara Ferragni a Capri.

“Che fine ha fatto Fedez? Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento.

Chiara Ferragni era in vacanza da sola e posso confermarlo. Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l’hanno trasportata con un charter. Fai conto che l’uomo che è accanto a lei è quello che trasporta i vip. Perché dovete sapere che anche se adesso sta vivendo un momento difficile, non è come me o come voi, che viaggiamo in metro o usiamo il vaporetto. Questa parte con una barchettina da 30 metri e per viaggiare in sicurezza va con quella. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto ‘vorrei averti qui’, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano.