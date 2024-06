Barbara D’Urso sarebbe pronta a tornare in tv. Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, la conduttrice napoletana potrebbe sbarcare sul Nove, il canale che annovera, tra gli altri, Fabio Fazio e Amadeus.

"Ad oggi l'ipotesi più concreta è che toccherà schiacciare il tasto Nove del telecomando per assistere al suo ritorno in Tv nella prossima stagione. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, sono diversi gli elementi che contribuiscono a rendere plausibile questo scenario. Prima di tutto il contesto, con la rete Warner Bros. Discovery reduce da una stagione di enormi investimenti e attrezzata, ormai, per competere con i più grandi. Dopo l'ingresso di Fazio, clamoroso e dirompente per effetti in termini di numeri, il prossimo autunno Nove accoglierà Amadeus, gallina dalle uova d'oro della Rai degli ultimi anni, che porterà I Soliti Ignoti nell'access prime time della rete e condurrà un programma in prima serata (dovrebbe trattarsi de La Corrida)”.

Ma quale potrebbe essere la fascia oraria occupata da Barbara D’Urso? Ovviamente quella a lei più cara, il daytime: “Ma affinché un canale possa certificare la propria vocazione generalista in Italia, non si può fare a meno del daytime, quindi del pomeriggio televisivo. È qui che diventerebbe cruciale il ruolo di Barbara D'Urso. La conduttrice potrebbe infatti andare a riempire quel vuoto, occupando la stessa fascia che occupava a Mediaset con Pomeriggio 5, programma che è stato di fatto il suo manifesto televisivo”.

Si può parlare di vendetta? In effetti, l’idea di vedere la D’Urso contro Myrta Merlino, stuzzica e non poco: “Una soluzione che consentirebbe a NOVE di dare una forma ancora più definita al proprio palinsesto e a D'Urso di stuzzicare mediaticamente l'idea della vendetta contro quella Mediaset che, dopo anni di sacrifici, l'avrebbe mandata via in malo modo. Ma anche di sfidare la sua creatura”.