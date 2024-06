Nei giorni scorsi, Fedez è stato nuovamente poco bene, tanto che qualcuno ha ipotizzato anche un ricovero in ospedale. Tuttavia, durante Pomeriggio 5, Michele Dessì ha smentito la notizia: “Lui è a casa, non è stato bene, è sotto stress, ma non è in ospedale”. Da quel momento, il rapper è sparito e non si è più palesato sui social. Ieri, durante Pomeriggio 5, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha svelato i motivi della sparizione dai radar di Fedez, e ha svelato chi è l’uomo che era con Chiara Ferragni a Capri.

“Chiara Ferragni era in vacanza da sola e posso confermarlo. Questo perché mi hanno mandato le foto proprio stamattina. Lei era in partenza da Mergellina, l’hanno trasportata con un charter. Fai conto che l’uomo che è accanto a lei è quello che trasporta i vip. Perché dovete sapere che anche se adesso sta vivendo un momento difficile, non è come me o come voi, che viaggiamo in metro o usiamo il vaporetto. Questa parte con una barchettina da 30 metri e per viaggiare in sicurezza va con quella. Su Instagram ha pubblicato una storia con scritto ‘vorrei averti qui’, così per far capire che non è rimasta con il moccolo in mano.

Che fine ha fatto Fedez? Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”.