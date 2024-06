Alcuni giorni fa hanno preso il via le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. Le coppie sono partite alla volta della Sardegna, dove soggiorneranno a Is Morus Relais. Su Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha promesso un’edizione ricca di colpi di scena in quanto i protagonisti si sono sbloccati subiti sin dai primissimi giorni. Ma, stando ad un’indiscrezione lanciata da Novella 2000, ci sarebbe già una coppia che sarebbe stata squalificata. Il settimanale parla di una violazione del regolamento, con falò di confronto rifiutato e corsa folle per incontrare il partner (in pieno stile Ciro Petrone).

Temptation Island, una coppia già squalificata? Il rumor

“Abbiamo già alcune anticipazioni che però non provengono dai canali ufficiali. Nonostante questo, parliamo comunque di un vero e proprio colpo di scena. Sì perché a quanto pare ci sarebbe una coppia squalificata dopo appena 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. Il motivo? Non aver rispettato il regolamento.

Per andare meglio nel dettaglio dell’accaduto, a quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato – si legge su Novella 2000 -. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui è scoppiato il caos.

Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata), la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica.

Come già detto, non sappiamo di quali siano i protagonisti. Inoltre parliamo al momento solo di rumor”.