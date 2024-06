Ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Mariano De Matteis? Lo scorso maggio, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip aveva iniziato una frequentazione con l’imprenditore, “ufficializzando” il flirt pubblicando sui social alcune foto di loro insieme.

Due settimane fa, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che le è arrivata in direct da un utente: “Deia, sono una conoscente di Antonella Fiordelisi, abbiamo un amico in comune, vorrei restare anonima. Tra lei e Mariano e finita, Antonella ha deciso di chiudere perché lui lo vedeva un po’ strano”. Anche Deianira ha confermato la rottura: “E’ ufficialmente finita tra Antonella e Mariano”.

Nelle ultime ore, però, una mossa social di Mariano non è passata inosservata. L’imprenditore, infatti, ha messo un like su Instagram ad una foto di Antonella e, secondo i fan dell’influencer campana, questo sarebbe un segnale di un riavvicinamento in corso tra i due. La cosa è stata fatta anche notare a Deianira, che ha risposto: “Credo di sapere il perché, e ve lo dico prossimamente”.

Al momento non è chiaro se tra la Fiordelisi e De Matteis ci sia stato un ritorno di fiamma, e non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti al riguardo.

La rottura con Edoardo Donnamaria

“Per trovare l'uomo della mia vita dovrò aspettare due anni, secondo quanto mi è stato predetto. Pechino Express è arrivato quando mi ero lasciata da poco con il mio ex, con il quale non è finita molto bene – ha dichiarato Antonella a Vanity Fair -. Una volta tornata sono riuscita finalmente a liberarmi di quella persona come mi avevano predetto le carte, e ora sono pronta a riaprirmi all'amore. La speranza non la perdo e, se tutto si avvererà, tra due anni mi fidanzerò, mi sposerò e avrò dei figli. Nel frattempo cercherò di divertirmi”.