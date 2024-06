Sono ore di forte apprensione per Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island, finito al centro delle polemiche dopo aver deciso di sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi, è stato portato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

A documentare quanto accaduto ci ha pensato lo stesso “Lenticchio”, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che in breve tempo è diventato virale sui social, facendo preoccupare i suoi fan.

Nelle stories pubblicate, il fidanzato di Drusilla Gucci dice ai soccorritori “mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo. Agitato”. In seguito, mentre viene caricato in ambulanza, Chiofalo esclama: “Che disastro, mannaggia!”, e mentre è steso su una barella aggiunge di “Non vederci manco bene”. Il video termina con Francesco che viene portato a fare una Tac.

A distanza di alcune ore dal ricovero, Drusilla Gucci, fidanzata di Francesco Chiofalo, ha rotto il silenzio e, in una storia su Instagram, si è detta particolarmente preoccupata: “Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire se ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no. Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie, perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate.

Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro. Ora scenderò a Roma per verificare di Persone. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile”.