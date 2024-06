Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTV. L’influencer triestina è tornata a parlare del suo rapporto con Antonella Fiordelisi, che si è bruscamente interrotto alcuni mesi dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“A me personalmente piace poco quando una persona che lavora con i social li utilizza invece che per aiutare un’amica per buttarle addosso ancora più fango. Conoscendo Antonella e conoscendo perfettamente quanto tempo trascorre sui social e il modo in cui li utilizza e quanto è brava a fare il suo mestiere, personalmente le scuse non le accetto mandate tramite messaggi whatsapp sapendo che mi aveva portato duecentomila persone contro in un momento di danno mediatico. Lei non c’è stata in quei giorni lì, non mi ha cercata per chiedermi come stessi e non c’è stata nel rispondermi alle mie chiamate. C’è stata però sui social per prendermi in giro e per mandarmi ulteriore odio. L’amicizia per me è tutt’altro. Non ci penso lontanamente a recuperare questa amicizia”.

Nikita ha poi parlato dell’incidente domestico di cui è stata vittima alcune settimane fa: “Ho avuto tantissima paura. Sono finita di là e sono tornata di qua e non l’ho ancora raccontata sui social. Evidentemente non era il mio momento e sono ancora qua. Devo sottopormi ancora a dei controlli ma ora va meglio”.