Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio da tre mesi, gli ex inquilini della Casa di Cinecittà continuano a far parlare di loro. Dopo le polemiche successive a presunte tensioni alla festa di compleanno di Letizia Petris e il polverone mediatico sollevato dalla recente fine della relazione tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti (anche se in realtà i due ex gieffini sono stati paparazzati insieme dopo la rottura), Deianira Marzano ha sganciato una nuova bomba.

L’esperta di gossip, infatti, rivelato che un ex gieffino starebbe frequentando una giornalista sportiva dell’emittente satellitare Sky, aggiungendo un dettaglio tutt’altro che rilevante: “Un ex concorrente del GF si sta frequentando con una giornalista sportiva di Sky, e non si mostra pubblicamente perché ha paura di perdere i fan dell’ex coppia”.

Ma chi è l’ex gieffino in questione? Secondo gli utenti non ci sono dubbi: si tratterebbe di Alessio Falsone, reduce dalla fine della relazione con Anita Olivieri, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. E’ bene specificare che, al momento, si tratta esclusivamente di un’ipotesi, e ad oggi non ci sono prove che possa trattarsi proprio dell’allenatore di calcio.

La rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

In una recente ospitata a Turchesando, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli avevano parlato anche della fine della frequentazione tra Anita e Alessio: “Loro si sono lasciati proprio per una differenza caratteriale e hanno avuto la maturità di riconoscerlo e di dirlo anche pubblicamente. Siamo stati con loro quattro giorni ad Ibiza, ma non c’è stata nessuna discussione tra di loro, c’era grande serenità – ha raccontato Riccardo -. Alessio ha ripercorso un po’ le tappe di quello di ciò che andava o non andava bene nella relazione, e onestamente noi non avevamo idea che poi dopo la cosa sarebbe potuta precipitare da un momento all’altro. Poi, hanno deciso così…”.

“Anita ha avuto qualche giorno durante il quale è stata giù di morale, ma oggi l’ho sentita molto più carica e piena di iniziative nuove anche sotto il profilo lavorativo, quindi ha ripreso energia, ha ripreso tutto in mano, perciò sono molto contenta per come l’ho sentita oggi – ha invece rivelato Angelica -. La decisione di lasciarsi è stata presa da entrambi, hanno capito che non riuscivano ad andare avanti insieme”.