La telenovela che vede protagonisti Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi continua a tenere banco. La scorsa domenica, l’imprenditore laziale ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con l’influencer lombarda, accusandola di averlo tradito. In seguito, però, Sergio ha fatto retromarcia, dichiarando che non si era trattato di un “tradimento fisico” e, nelle ore successive, i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono stati paparazzati insieme a pranzo a Ponte Milvio.

Se all’inizio Deianira Marzano aveva ipotizzato che l’uomo con il quale Greta avrebbe tradito Sergio era Eugenio Colombo, ex fiamma della Rossetti, dopo la smentita dell’ex tronista di Uomini e Donne i fan della coppia hanno iniziato ad indagare a fondo per portare alla luce ulteriori dettagli. A tal riguardo, si è fatta strada l’ipotesi che Greta abbia tradito (non in maniera “fisica”) Sergio con un altro suo storico ex, ovvero Pierluigi Cappelluzzo.

Stando a quanto rivelato da Gossip e Tv, alcune ore fa la Rossetti ha pubblicato una storia del suo cane, ma, attraverso un’applicazione, alcuni utenti hanno poi scoperto che in realtà quel video risaliva ad alcuni mesi fa. Da lì è nata l’ipotesi che l’ex gieffina stesse facendo di credere che di essere con la famiglia quando, in realtà, non era così. Ieri mattina, Greta ha anche pubblicato una storia taggando un negozio di scarpe e, in seguito, Cappelluzzo ha iniziato a seguire proprio quella pagina. Un dettaglio non particolarmente rilevante, ma che collegato ad altri ha insinuato il dubbio tra i seguaci della coppia. Insomma, c’è chi sostiene che, sebbene non ci sia stato un tradimento “fisico”, Greta e Pierluigi siano rimasti sempre in contatto.

Teorie ed indiscrezioni che, è bene sottolineare, sono da prendere con le pinze.