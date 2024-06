Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da oltre tre mesi, e Grazia Sambruna, sul Corriere della Sera, ha deciso di fare una pagella di alcuni ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come se la stanno cavando gli ex inquilini della Casa di Cinecittà? Il loro percorso, tra promossi e bocciati.

Perla Vatiero, voto 2. “Forse prima ancora del predominio dei social, agli albori del web, era diventata popolare la ‘news’ in merito a un tizio statunitense che aveva scelto di farsi tatuare su tutto il corpo nomi di brand, dietro lauti compensi. Un cartellone pubblicitario umano, acritico, vita natural durante. Ecco, metaforicamente, Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2024, oggi è quel tizio. Ogni giorno posta orgogliosa nelle sue storie Instagram un caravanserraglio di marchi ‘miracolosi’ che promettono di dar dritte ’definitive’ sul calcio-scommesse, di far dimagrire tramite ‘leggings con il Dna dei raggi infrarossi dentro’ (citazione letterale, ndr), di ricaricare computer e smartphone tramite ‘powerbang’ (pronunciato così). In tre mesi, Vatiero ha collezionato soltanto strafalcioni social, esponendosi propria sponte al pubblico sberleffo. Ci si poteva aspettare qualcosa di diverso? Assolutamente no. Ah, sta ancora col suo Mirko Brunetti. Come sempre, per chi ha voglia di crederci”.

Anita Olivieri, voto 7. “Reclusa in quel di Cinecittà, Anita Olivieri si mostrava spesso preoccupata: “Chissà quanti fan avrò una volta fuori da qui, non riuscirò nemmeno più ad andare al ristorante in pace”. Si sovrastimava, insomma, giusto un filo. Anzi, la biondina è stata, se possibile, la concorrente più insopportabile dell’intera edizione, tra isterismi, borbottii e quella love story posticcia messa su all’ultimo insieme ad Alessio Falsone, gran giocatore. Una volta uscita, si è resa conto della mala parata, dell’astio che il pubblico aveva imparato a nutrire nei confronti del suo personaggio. E ha scelto, intelligentemente, di cavalcarlo. Invece di ergersi a vittima, ha preferito ripostare nelle sue storie Instagram anche i meme più perfidi che la paragonavano a Chucky, la bambola assassina del cinema. Ogni giorno non perde occasione per svelenare contro gli ex compagni di avventura in interviste o reel TikTok autoprodotti. L’intrallazzo con Falsone è giunto al capolinea nel giro di qualche post (che sorpresa!), lei continua a essere la più ‘cattiva’ di tutti. Imbarazzante, ma voluto, il video in cui, seduta al ristorante insieme ad altri gieffini, inquadra la coda all’ingresso lasciando credere che tutte quelle persone siano lì per vedere loro. “Sembra di stare allo zoo”, dice, sapendo di mentire. E di diventare, di conseguenza, virale prendendosi in giro. Se con lo showbiz non dovesse funzionare, potrebbe sempre mandare un cv a Chiara Ferragni. Lato crisis management, la ragazza se la cava bene assai. Anita Olivieri, intendiamo”.

Massimiliano Varrese, voto 5. “Appena uscito, miseramente quinto, dalla finale del Grande Fratello, è stato (quasi) menato. Questo il brusco ritorno alla realtà di Massimiliano Varrese, anzi, dell’artista Massimiliano Varrese. Minacciato fuori studio da Joseph Rosetti, fratello della concorrente Greta, il nostro si è salvato dall’agguato telando via in macchina e, immaginiamo, studiando un piano per poter ipotizzare ancora una futuribile carriera. E così arriviamo a oggi: Varrese si è convinto d’essere un cantante di successo. Ha rilasciato un brano per questa estate che stanno ascoltando forse solo i parenti stretti. Ma non importa. Lui lo magnifica ogni giorno parlando, nelle sue storie Instagram, di picchi di stream e ringraziando tutti i fan che lo supportano in questa nuova avventura. Ma proprio tutti, eh? Insomma, nella Casa si lodava a sproposito sostenendo d’essere un grandissimo attore (per aver recitato nella fiction ‘Carabinieri’) e un affermato ballerino (per essere stato tra i Carramba Boys) e fuori continua a imbrodarsi da solo. Se la canta e se la suona. Dopotutto, lo troviamo coerente”.

Beatrice Luzzi, voto 9. “Nonostante l’inspiegabile legame che sembra tenerla ancora insieme, amichevolmente, a quel “primitivo” di Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi si conferma la più amata. Anche dalla tv. È tra le poche, infatti, a essersi guadagnata l’accesso a salottini televisivi dove tutti i presenti la ricoprono di complimenti. Protagonista pure a ‘Le Iene’ per un servizio sui gigolò, è volata fino al Grande Fratello albanese per fare una sorpresa alla concorrente Heidi, ritiratasi dal reality italiano per via delle avances di Massimiliano Varrese. Insomma, Beatrice Luzzi non avrà vinto l’edizione, ma viene trattata e percepita come trionfatrice assoluta ancora oggi, a tre mesi dalla fine del programma. Se lo merita? Sì. Anche perché resta una bella anomalia: tra tutti gli ex compagni di sventura, è l’unica a usare pochissimo i social. Salvo comunicazioni ufficiali che, la maggior parte delle volte, sono muri di testo scritti in italiano corrente. Tattica Mina: meno si concede, più la si richiede (e venera). Brava!”.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, voto 3. “Stanno insieme? Si sono lasciati? I social impazziscono per scoprire i destini della love story tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, ultimamente tinto biondo platino perché ha dichiarato guerra alle cornee di noi tutti. La coppia (?) nella Casa aveva la verve di una platessa bollita male, fuori invece sta facendo scintille di hype. Un giorno annunciano, tramite muro di testo Instagram, di essersi detti addio, l’indomani vengono paparazzati insieme al tavolino di un bar. E intanto la gente commenta, visualizza, resta incollata ai loro social. Con grande scorno degli autori del Grande Fratello, immaginiamo. Quando erano reclusi, bisognava andar lì coi legnetti per stimolarli a scambiarsi almeno un ‘Ciao’, per non dire un’effusione. Peccato solo che l’hype intorno ai ‘Sergetti’, questo l’hashtag prescelto per loro dai social, abbia aperto le gabbie a personaggi da circo degli orrori. Come la madre di lei, Marcella Bonifacio, che continua a tuonare contro tutto e tutti, in malo modo, ogni giorno. E il fratello di Greta, Joseph, protagonista dell’agguato a Varrese fuori dallo studio del Grande Fratello, la sera della finale. Nonché di una intervista radiofonica assurda, dai toni aggressivi, violenti e intimidatori oltre ogni dire. Non un bello spettacolo”.

Letizia Petris, voto 4. “Grandissima incognita dell’intera edizione, porta ancora avanti la sua insipida love story con il macellaio “ditone” Paolo Masella. Congratulazioni alla noia. Intanto, mentre lui è giustamente tornato ad affettar tagli di carne, lei spera ancora di fare tv: “Mi piacerebbe condurre ‘Le Iene’”, ha dichiarato di recente. In sette mesi di reality Mediaset non è riuscita a farsi distinguere dalla carta da parati, se non per picchi di soverchia antipatia. Oggi si sogna perfino presentatrice. Pensasse all’amore. Anche perché, gliene va dato atto, fa parte dell’unica coppia, insieme a Mirko e Perla, non ancora ‘scoppiata’ definitivamente post reality. Peccato soltanto che questa storia non interessi a nessuno. Plancton erano e plancton sono rimasti.