In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha confermato la giuria di Ballando con le Stelle, ma ha preferito non sbottonarsi in merito ai nuovi concorrenti. Ma non solo. La conduttrice, infatti, ha ammesso che le piacerebbe avere Chiara Ferragni nel dancing show di Rai Uno.

“Il concorrente che più mi è rimasto nel cuore? Tutti fanno sacrifici enormi. Emblematica è la storia di Gabriel Garko, che si è infortunato due volte e avrebbe dovuto ritirarsi. Invece, con spirito agonistico e forza coriacea, dopo la rottura del tendine al braccio, ha continuato a ballare con l’arto bloccato dal tutore; stringendo i denti, è arrivato fino alla semifinale, nonostante si fosse rotto il tendine al polpaccio, poiché caricava male il peso sulle gambe.

E il concorrente che è migliorato di più? Si trasformano quasi tutti, anche i meno dotati. Non ballano nel salottino di casa, ma davanti a milioni di telespettatori, con tutto il carico di ansia che ciò comporta. Iva e gli altri sono la dimostrazione che non ci si deve mai fermare. L’età è solo nella nostra testa. E tutto è possibile.

I concorrenti per la prossima edizione? Il programma inizierà a fine settembre, la strada è lunga. Va pensato. Se ci sono porta aperte per Chiara Ferragni nel cast di Ballando? Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”.