Enrico Papi è sempre stato molto chiaro circa il suo rapporto con la moglie Raffaella Schifino: per lui la monogamia non esiste. Ed infatti il conduttore è stato paparazzato dal settimanale Chi a Formentera mentre baciava Claudia Motta, vincitrice di Miss Mondo Italia nel 2021, nonché ex naufraga de L’isola dei Famosi. Ed è proprio durante la passata del reality show condotto da Ilary Blasi che i due si sono conosciuti.

“La fuga a Formentera con la modella Claudia Motta, di 35 anni più giovane – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini –. I due sorpresi durante una vacanza d’amore a Formentera. D’amore… vai a saperlo, sicuramente di passione. E lei, nello scomodo ruolo dell’altra, non è neanche una sconosciuta. Si tratta di Claudia Motta, romana, 24 anni, professione modella, vincitrice nel 2021 del titolo Miss Mondo Italia e ‘angelo’ del programma Tiki Taka accanto a Piero Chiambretti.

Non è giusto urlare al tradimento, neppure se fosse comprovato, ma a maggior ragione in questo caso: non sappiamo se il matrimonio del conduttore di La pupa e il secchione (ora in attesa di partire con un nuovo programma, Tilt) con Raffaella, la madre dei suoi figli (Rebecca, anche lei 24 anni, e Iacopo, 16) sia ancora intatto, né se i due accettino, e fino a che punto, le diversificazioni extraconiugali“.