La connessione tra Uomini e Donne e il Grande Fratello è sempre stata molto forte nel corso di questi anni. E adesso le porte della Casa di Cinecittà potrebbero aprirsi per un altro ex tronista. Stiamo parlando di Brando Ephrikian, che in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha rivelato che parteciperebbe volentieri alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al contempo, ha detto che non farebbe mai Temptation Island.

“Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione. Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente.

Tante volte c’è un po’ un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature”.

La possibile convivenza con Raffaella Scuotto

La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata proprio durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, procede a gonfie vele, tanto che lui starebbe pensando ad una convivenza: “Convivenza? Appena usciti dal programma no, non ci pensavo. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontano e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono, e lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Vorrei togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi”.