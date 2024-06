In questi mesi post Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non si è mai nascosto in merito ai suoi sentimenti nei confronti di Beatrice Luzzi. In diverse occasioni, il 31enne calabrese ha palesato il suo interesse per l’attrice e, in una recente intervista al settimanale Mio, è uscito definitivamente allo scoperto dicendo di essere innamorato di lei.

“Quando lo scorso marzo c'è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato”.

Tuttavia, nelle ultime ore Giuseppe ha fatto un passo indietro. Durante una sua ospitata in una trasmissione radiofonica calabrese, l’ex gieffino ha infatti dichiarato che, al momento, tra lui e Beatrice c’è solo un’amicizia: “Tra noi c’è esclusivamente un bellissimo rapporto di amicizia”. Insomma, si tratta di una retromarcia decisa da parte di Garibaldi, che solo poche settimane fa aveva rivelato che sta facendo di tutto per provare a riconquistare la Luzzi.