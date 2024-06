Alcuni minuti fa è stata spoilerata l’identità della coppia squalificata dalla nuova edizione di Temptation Island, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 27 giugno.

Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, si tratterebbe della coppia formata da Jenny e Tony: “Sono Jenny e Tony. Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker”.

“Sono Jenny, ho 26 anni, vivo in Sicilia a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Ho scritto io a Temptation Island per un motivo preciso. Tony infatti non mi consente di vivere la mia vita. Lui come lavoro fa il dj, quindi è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire la situazione vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come ‘che bel c***tto’. Lui nega ed è un attore da Oscar”.

Dopo le accuse della partner, il dj ha negato tutto: “Così però mi fa sembrare un mostro e non lo sono. Io invece sono proprio una persona buona. Gli screen con le chat? No, non sono stato io, non l’ho scritto io. In quel caso infatti mi hanno hackerato il profilo”.