Tre settimane fa, in una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza si ipotizzava di una presunta gravidanza di Giulia Salemi: “Amedeo buongiorno. Si vocifera che la Salemi sia incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato (per un malore) a raggiungere Pier e tutti gli amici a Pantelleria (per lavoro)”. Tuttavia, nei giorni successivi, questa voce non ha trovato alcuna conferma.

Alcuni giorni dopo, Alberto De Pisis, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. Il party ha rappresentato anche l’occasione per una reunion tra ex vipponi del Gf Vip 7 e non solo. Alla festa, infatti, erano presenti, tra gli altri, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e Sophie Codegoni. In un post su Instagram del settimanale Chi si parlava della festa dell’ex gieffino, e si faceva notare che gli unici assenti erano “Giulia Salemi, che stava poco bene, e Pierpaolo Petrelli, che era a Torino alla presentazione del musical Rocky che lo vedrà protagonista”. In seguito, il post è stato modificato, ed è stata rimossa la parte relativa alla non presenza dell’ex vippona. Secondo molti, questo sarebbe un chiaro indizio di una gravidanza in corso.

Ma non è tutto. La scorsa settimana, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si trovano a Taormina per un evento, e un follower di Deianira Marzano le ha inviato una foto dei due ex vipponi in giro per la città, dalla quale, secondo la seguace dell’esperta di gossip, era impossibile non notare il pancino “sospetto” dell’influencer.

Ma veniamo alla stretta attualità. In questi giorni, Giulia e Pierpaolo si trovano a Maratea (città d’origine di lui) e si stanno godendo le vacanze in famiglia. I fan della coppia hanno notato che l’influencer italo-iraniana indossa abiti “extra-large”, e i più attenti hanno persino notato che starebbe evitando alcol e cibi crudi in pranzi e cene documentati su Instagram. Ma, come riportato dai colleghi di GossipeTV, c’è una mossa social nello specifico che non è passata inosservata. Giulia, infatti, ha iniziato a seguire su Instagram la pagina dell’influencer statunitense Stephanie Ike, nota per condividere la sua vita da mamma e dare consigli sulla maternità. Un gesto che, secondo molti, potrebbe precedere un annuncio importante.