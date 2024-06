Molto presto Ultimo diventerà padre. La sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, infatti, è in dolce attesa. La notizia era già trapelata sul web da alcune settimane, ma ieri sera è arrivata la conferma durante il concerto del cantante con tanto di bacio al pancione e pubblico in delirio. I due si sono conosciuti nel 2020 e adesso, a distanza di quattro anni, si apprestano a diventare genitori.

Jacqueline Luna è incinta di un maschietto che nascerà in autunno. “A confermarlo lo stesso cantante che, in occasione della terza data romana del tour, ha fatto salire sul palco la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo (seconda figlia di Heather Parisi) e ha baciato il pancione davanti a 60mila fan in delirio – si legge sul Corriere della Sera -. Ultimo ha poi chiesto a tutti i fan di illuminare lo stadio e di cantare il ritornello di ‘Quel Filo Che Ci Unisce’, la canzone che un paio di anni fa ha dedicato proprio alla fidanzata. Il video dell’annuncio di Ultimo, in genere molto riservato sui suoi sentimenti, è diventato immediatamente virale”.

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha vissuto dalla mamma ad Hong Kong per tre anni, ma nel 2013 è rientrata in Italia da padre, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles e sogna di lavorare nel cinema. Ha una sorellastra più grande (Rebecca Jewel Manenti, che Heather Parisi ha avuto dal primo marito Giorgio Manenti), e due fratellastri più piccoli (Elizabeth e Dylan, nati dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin).