Ieri sera, al minuto 97 (a sette secondi dal fischio finale) della gara tra Italia e Croazia, quando ormai la Nazionale era ad un passo dal baratro (con la sconfitta avrebbe dovuto attendere l’esito delle altre gare nella speranza di essere ripescata come migliore terza), Mattia Zaccagni, marito della nota influencer Chiara Nasti, ha realizzato la rete che ha consentito agli azzurri di qualificarsi per gli ottavi di finale dell’Europeo.

Milioni di italiani hanno seguito la partita da Casa, altri si sono goduti il match direttamente alla Red Bulla Arena di Lipsia, e tra questi c’era anche un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Alessio Falsone, dopo il gol di Zaccagni, ha iniziato una diretta su Instagram durante la quale si è lasciato andare a urla di gioia e qualche imprecazione.

Lo sfogo dell’ex gieffino è stato documentato dai colleghi di Biccy.it: “Oddio sì ragazzi, ci siamo! Ma zio cane. Ma ti pare che arrivo fino qua e me ne vado a casa?! Dio m***a mo ti sfondo. Sì ca**o, godo, sti croato di m***a. Vorrei litigare con tutta la Croazia. Ve l’ho detto che andavano tutti a casa. Ma io non potevo mica venire in Germania e andarmene a casa bastonato, mai, mai, proprio mai ragazzi. Lo sapevo ragazzi, io lo sapevo. Vi pare che potevo venire qui per nulla? Impossibile, impossibile, mai, quando godo! Siamo carichi o no? Adesso andiamo a fare un casino. Mamma mia che bello che è. Ma come l’ha messa Zaccagni? Mannaggia alla Croazia dove l’ha messa Zaccagni?! Ma potevamo venire qui e tornare a casa bastonati. Non potevamo nemmeno uscire che ci scannavano, giustamente”.

Tantissimi i follower di Alessio che hanno seguito la diretta e hanno registrato i video, che hanno fatto immediatamente il giro dei social. Qualcuno ha ritenuto la reazione dell’ex di Anita Olivieri “eccessiva”, altri, invece, si sono immedesimati e hanno riso e gioito insieme all’ex gieffino.