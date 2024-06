Federico Massaro, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Il modello ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, svelando cosa farebbe di diverso se potesse tornare indietro.

“Tornando indietro lo rifarai, ma fare tante cose in modo diverso. Sono entrato non conoscendo il Grande Fratello, non sapendo cosa fosse, quindi ci tornerei ma in modo più conscio, mi informerei un pochino prima, perché è stato una batosta. Se qualcuno di voi è introverso, un po’ insicuro come me è una bella sfida. Imparerei prima ad esporre ciò che sono i miei pensieri, cercherei di avere ancora più pazienza anche se è difficilissimo lì dentro. Immaginatevi di trovarvi per quattro mesi con persone che simpatiche o non simpatiche ci devi convivere e devo avere pazienza perché se no ti mandano fuori, il gioco è quello ed è bello difficile”.

Federico ha poi parlato di Perla Vatiero: “Lei non mi ha fatto perdere la pazienza, ma penso di averla fatta perdere io a lei. La Casa è pensata per farti litigare, ci sono tre prese in bagno, le docce sono tutte in comune, l’acqua calda è poca e a un certo punto si litiga. E’ vero che noi abbiamo litigato per le peggio cavolate, come il latte, ma poi l’ho rivista, ho rivisto anche Mirko fuori e voglio bene ad entrambi. Si litiga, ma non ci si odia questo sicuramente. A me lei piace molto come persona, mi piacciono le persone con un carattere forte, per questo anche Alessio mi piaceva nonostante gli scontri”.

In merito all’amore, invece, Massaro ha svelato di non essere single, ma di aver avuto un debole per Rosy Chin all’interno della Casa: “L’unica che mi piaceva in Casa era Rosy, non solo perché ho un debole per le orientali, ma anche per come si è data da fare per tutti nella Casa. Per un certo periodo, non so cosa mi fosse preso, mi piaceva Anita. Adesso sono tranquillissimo nella mia vita privata, non sono single”.